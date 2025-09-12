Песков пожелал ветеранам СВО успехов на выборах

Кремль желает успехов кандидатам на выборах из числа ветеранов СВО и верит в их востребованность в ветвях власти, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, как в Кремле относятся к большому количеству ветеранов среди кандидатов на выборах разных уровней. «Только позитивно,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).— Их опыт, их моральные качества, их дух, безусловно, будут максимально востребованы».

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в этом году в выборах принимают участие 1616 участников СВО.