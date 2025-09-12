В Магнитогорске задержали курьера мошенников с 2 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску задержали курьера мошенников во время передачи ему пакета с 2 млн руб. Деньги вернули пострадавшим, сообщает в личном telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время дежурства в Ленинском районе полицейские заметили пенсионера, который сел в такси с черным пакетом и уехал. Заподозрив, что он может быть жертвой мошенников, сотрудники правоохранительных органов проследовали за автомобилем. Горожанин остановился в центре города у жилого дома, где после короткого разговора передал пакет местной жительнице. За два часа к ней приехали еще два человека со свертками. После этого горожанка собрала все средства, вернулась домой и вскоре вышла с черным пакетом. Она встретилась с молодым человеком, чтобы передать сверток. В этот момент полицейские задержали курьера и доставили в отдел.

Выяснилось, что 18-летний житель Златоуста получил предложение о работе в одном из мессенджеров. Неизвестные отправили ему инструкции, и молодой человек начал их выполнять. Жительницу Магнитогорска, собиравшую деньги, обманули злоумышленники. В квартиру она вернулась, чтобы добавить средства из собственных накоплений.

По предварительным данным, мошенники связывались с гражданами, представляясь операторами сотовой связи и предлагая сменить номер. Вскоре горожанам звонили и говорили, что в предыдущем разговоре на них оформили доверенность в банке для перевода средств за границу. Для сохранения денег необходимо было передать наличные человеку, который представится сотрудником правоохранительных органов. В дальнейшем деньги переводились на подконтрольные злоумышленникам счета.

Следователи УМВД России по городу возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Курьеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виталина Ярховска