У ТЦ «Мега» в Екатеринбурге возобновила работу экостанция по приему мусора

В Екатеринбурге у ТЦ «Мега» возобновила работу экологическая станция по раздельному сбору мусора «Разделяй с "Мегой"», сообщили в администрации города. Она будет принимать отходы каждый день с 10:00 до 22:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТРЦ «Мега» Фото: предоставлено ТРЦ «Мега»

Правила приема мусора изменились после обновления. Теперь станция принимает 16 фракций отходов: одежду, батарейки, тетрапаки, различные виды пластика, картон и бумагу, металл, мелкую бытовую технику, а также три вида стекла.

По информации мэрии, мусор на станцию часто сдают не только жители не только Екатеринбурга, но и близлежащих городов. Всего в городе действует 18 пунктов раздельного сбора мусора, кроме того, на 2189 контейнерных площадках установлено свыше 3 тыс. контейнеров для сортировки мусора.

Напомним, экостанция «Разделяй с "Мегой"» работает на территории торгового центра в Екатеринбурге с 2019 года, но 12 июня она приостановила работу из-за решения регоператора, который закрыл все подобные пункты сбора в городе. Приемом и переработкой отсортированных отходов занялся новый оператор ООО «Феникс». Экостанцию ежемесячно посещают около 30 тыс. человек, при этом она перерабатывает более 50 тонн отходов.

Ирина Пичурина