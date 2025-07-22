Экостанция по приему мусора в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге возобновит работу

В Екатеринбурге в срок до конца июля возобновит работу экостанция по сбору мусора от горожан в ТЦ «Мега», сообщили в пресс-службе торгового центра. Она будет работать с 10:00 до 22:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экостанция «Разделяй с "Мегой"» работает на территории торгового центра в Екатеринбурге с 2019 года, но 12 июня она приостановила работу из-за решения оператора «Спецавтобаза», который закрыл все подобные пункты сбора в городе. Приемом и переработкой отсортированных отходов займется новый оператор ООО «Феникс».

Около 30 тыс. посетителей в месяц посещают экостанцию, при этом она перерабатывает более 50 тонн отходов. Как рассказала управляющая ТЦ «Мега Екатеринбург» Светлана Лансфорд, экостанция «Меги» в Екатеринбурге занимает первое место по количеству посетителей и собираемых фракций, а также по суммарному объему сдаваемого вторсырья. «Это является лучшим подтверждением того, что судьба планеты небезразлична екатеринбуржцам. Совместно с администрацией города, мы предприняли все усилия для того, чтобы в максимально короткие сроки возобновить работу нашей экостанции. И мы очень рады, что это удалось сделать в кратчайшие сроки»,— рассказала она.

После подписания договора с новым оператором начнется установка оборудования в помещении экостанции. Также там планируют организовать ежемесячные акции по сбору батареек на безвозмездной основе.

В 2024 году общая масса переработанных отходов торговых центров «Мега» по всей России составила 11,5 тыс. тонн.

Ранее археологическая государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство двух комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами в районе Екатеринбурга: экотехнопарк «Верхнепышминский» и комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и промышленными отходами (ПО) «Широкореченский».

Ирина Пичурина