Ялта частично осталась без света из-за аварии

Ялта и два южнобережных поселка Ливадия и Ореанда остались частично без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По информации специалистов госпредприятия, на месте поломки работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения составляет три часа.

В «Крымэнерго» также отметили, что из-за штормового предупреждения на 12–14 сентября есть высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. Поэтому в ГУП РК сформировали дополнительные аварийно-восстановительные бригады и привели в готовность резервные источники электроснабжения.

Напомним, в среду более 15 тыс. человек, проживающих в Ялте и еще в трех районах Крыма, остались без электричества из-за дождей и сильного порывистого ветра.

Александр Дремлюгин, Симферополь