В Крыму более 15 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Более 15 тыс. человек, проживающих в Ялте и еще в трех районах Крыма, остались без электричества из-за непогоды и порывистого ветра. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.

«В связи с обильными осадками и порывами ветра до 22 м/с сегодня в ряде населенных пунктов Республики Крым временно ограничено электроснабжение потребителей. Обесточено 145 подстанций, без света остаются 15,2 тыс. человек»,— уточнили в министерстве.

По словам специалистов, наибольшее количество отключений зарегистрировано в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение в Крыму продлится до 10 сентября.

Александр Дремлюгин, Симферополь