«Остается уповать на чудо»

Готовы проявить «некоторую гибкость»: Сергей Лавров заявил о возможных компромиссах по украинской проблеме. По словам министра иностранных дел РФ, Владимир Путин не против личной встречи с Владимиром Зеленским, однако для этого должна быть подготовлена необходимая повестка. Киев, со своей стороны, обвиняет Москву в попытке сорвать переговорный процесс. Дональд Трамп готовится сделать некое заявление из Овального кабинета. Ранее президент США фактически дал сторонам две недели, чтобы найти приемлемое решение. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что поводов для оптимизма немного.

Сергей Лавров третий день подряд общается с прессой. На этот раз министр иностранных дел Российской Федерации дал интервью американскому телеканалу NBC News на английском языке. Тема одна и та же — дальнейшая судьба переговорного процесса. На сегодняшний день она выглядит безрадостной. Москва утверждает, что готова проявить гибкость в разумных пределах, однако Киев при поддержке его европейских партнеров на компромисс идти не желает, тем самым ставит в неудобное положение Дональда Трампа, который стремится к миру. Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским, но лишь тогда, когда будет подготовлена соответствующая повестка. Таковая, видимо, на сегодня отсутствует.

Ранее агентство Reuters, традиционно сославшись на информированные источники, изложило российский мирный план. Интриги особой нет, все это озвучивалось и раньше — речь идет об обмене территориями. То есть Украина отдает весь Донбасс в обмен на заморозку фронта в Херсонской и Запорожской областях и возможный вывод войск РФ из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Другое информированное агентство, Bloomberg, сообщило, что последние слова Лаврова практически разрушили переговоры. Имеется в виду неприятие обсуждаемых гарантий безопасности Украине. Дональд Трамп дал очередной срок в две недели на то, чтобы найти решение, и напомнил о такой болезненной теме, как разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ.

Позиция Зеленского — заморозка боевых действий на текущих рубежах, и не более того. Украина требует гарантии безопасности по аналогии с членством в НАТО или чего-то подобного этому, и никакой передачи территорий. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио проводил консультации с Европой по указанным выше гарантиям безопасности для Киева. По замыслу Вашингтона, именно Старый Свет должен играть во всем этом ключевую роль. Однако четкого плана на этот счет также нет. По традиции есть много красивых заявлений, обещаний и минимум конкретики.

Можно было бы в очередной раз сказать «прогнозов не делаем», ибо ситуация в развитии. Однако что-то подсказывает, что в данный момент можно уповать разве что на чудо, которое спасет мирное урегулирование. Заметно, что Кремль не хочет прекращать диалог и пытается склонить Трампа на свою сторону, указывая на неконструктивность Украины и ее европейских союзников. Сложно сказать, насколько подобная тактика сработает. По крайней мере, на сегодня ничто на это не указывает. Так кажется, что Дональд Трамп и Владимир Путин друг друга не поняли на Аляске. И иной раз может показаться, что выводы делаются прямо противоположные.

Дмитрий Дризе