В Увельском районе в ДТП погибли два водителя

После столкновения автомобилей в Увельском районе два водителя погибли, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 12 сентября 29-летний водитель Lada X-RAY на дороге Челябинск — Октябрьское при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Машина столкнулась с автомобилем ВАЗ под управлением 27-летнего водителя. Оба участника аварии погибли на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска