Волейболистки «Омички» защитили титул обладателя Кубка Сибири и Дальнего Востока

«Омичка» второй год подряд выиграла женский волейбольный Кубок Сибири и Дальнего Востока. Традиционный турнир завершился 7 сентября в Хабаровске.

В двух последних турах омские волейболистки одержали две победы. Они обыграли владивостокское «Динамо» со счетом 3:0, а затем красноярский «Енисей» 3:1.

Лидировавшая до этого команда из Северной Кореи «4.25», напротив, в последних матчах теряла очки. Сначала она уступила хозяйкам соревнований — «Амурским тигрицам» 2:3 (в одном из сетов командам пришлось играть до 32 очков у победителя), а в последнем туре потеряла очки в матче с «Сахалином» (3:2).

В результате «Омичка» набрала 13 очков, «4.25» — 11, оказавшийся третьим «Енисей» — девять. Всего в турнире приняли участие шесть команд.

Валерий Лавский