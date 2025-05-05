МВД по Чувашии прекратило гражданство Российской Федерации уроженцу Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии уроженцу Украины прекратили гражданство за угрозу безопасности стране

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской республике В Чувашии уроженцу Украины прекратили гражданство за угрозу безопасности стране

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской республике

34-летний уроженец Украины получил гражданство Российской Федерации в январе 2017 года. Весной 2025 года от ФСБ России поступила информации о причастности мужчины к действиям, создающим угрозу безопасности страны.

Сообщается, что уроженец Украины нарушил обязательства быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг, поэтому по ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 138 «О гражданстве Российской Федерации» его гражданство РФ было прекращено.

Российский и заграничный паспорта мужчины признаны недействительными. Уроженец Украины также будет снят с регистрационного учета в Чебоксарах.

Диана Соловьёва