Туроператоры рассказали, в какие страны будут выполняться полеты из Краснодара

После открытия аэропорта Краснодара полеты из краевой столицы будут выполняться в Узбекистан, ОАЭ, Турцию и другие страны. Об этом заявил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств», гендиректор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в ходе круглого стола Ассоциации Отельеров АМОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Самарканд, Ташкент, Дубай – два рейса в день, Стамбул – четыре рейса в день, Анталья, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Москва – шесть рейсов в день. Хотя аэропорт Краснодара сейчас работает только в дневное время, он, в отличие от Геленджика, имеет статус международного. Очень много рейсов из Сочи и Минвод сейчас уйдут на Краснодар», – заявил господин Мкртчян.

В минувший четверг, 11 сентября, стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс будет выполнен из Москвы 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот». Несколько авиакомпаний уже заявили о возобновлении полетных программ в кубанскую столицу.

Вячеслав Рыжков