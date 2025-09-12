Зарубежные СМИ: Как в США отреагировали на приговор экс-президенту Бразилии?

Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы. Верховный суд признал Жаира Болсонару виновным в попытке госпереворота. Трансляцию заседания проводил телеканал Ao Vivo. Основное обвинение — попытка свергнуть демократию и сорвать инаугурацию действующего президента Лулы да Силвы в конце 2022 года. Исторический прецедент усилит политические разногласия в Бразилии и вызовет недовольство со стороны администрации Соединенных Штатов, прогнозирует Assosiated Press. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Верховного суда по делу Жаира Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters Заседание Верховного суда по делу Жаира Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters

Обвинение Болсонару насчитывает пять пунктов. Генпрокуратура и следствие получили обширные доказательства, включая видеозаписи и сообщения. Согласно им, после поражения на выборах политик и семь его соратников собрали вооруженную ОПГ, пытались насильственно свергнуть демократию и даже убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, пишет Reuters.

Болсонару был президентом Бразилии с 2019-го по 2023 год. Он пришел к власти на фоне коррупционного скандала, когда его главный соперник оказался за решеткой. Позже Лулу да Силву оправдали, и в 2022-м он победил на выборах. Болсонару не признавал поражение, начались протесты, а его сторонники в январе 2023-го ворвались в Конгресс, напоминает CNN Brazil.

Четверо из пяти судей признали политика виновным, как и его сообщников. Все из них — бывшие бразильские чиновники. Всего по делу проходили 34 человека, сообщает Assosiated Press. Издание указывает, что решение Верховного суда разделило общество. У Болсонару есть сторонники, которые даже вышли на улицы в знак поддержки бывшего президента.

Американские чиновники называют преследование Болсонару «охотой на ведьм». Как передает CNBC, госсекретарь США Марко Рубио накануне пообещал, что Вашингтон отреагирует «соответствующим образом». Но как именно, не уточнил. Дональда Трампа, по его словам, удивило решение суда. Как отметил американский лидер, Болсонару «был отличным президентом». В конце июля американский Минфин ввел санкции в отношении судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса из-за ведения этого дела. Тогда же Вашингтон объявил о 50-процентных пошлинах на большинство товаров из Бразилии, напоминает телеканал.

Между тем бразильские рынки не показали практически никакой реакции на приговор, сообщает Bloomberg. В непредсказуемых действиях Вашингтона есть риски, но вряд ли США будут вводить масштабные санкции, скорее, ограничения будут направлены на отдельных лиц, прогнозирует агентство.

Сам Жаир Болсонару неоднократно отвергал любые обвинения, заявляя, что ему ничего не было известно о заговоре с целью убийства действующего президента. Как сообщает The New York Times, вместо этого он подчеркнул, что искал любые способы исправить результаты так называемых украденных выборов.

