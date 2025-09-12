В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии

В Екатеринбурге будет учреждено генеральное консульство Индии. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

Соответствующий приказ был подписан 3 сентября. «Сейчас мяч на индийской стороне, и мы ждем, пока она направит соответствующую информацию о генеральном консуле»,— сказал господин Харлов.

Он отметил, что правительству Свердловской области рекомендовано выделить помещения для размещения генконсульства в Екатеринбурге. По словам представителя МИД остается решить лишь «технические вопросы».

7 сентября стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании генерального консульства Индии в Екатеринбурге. В консульский округ консульства включат следующие территории: Алтай, Тыву, Хакасию, Красноярский и Пермский край, Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую и Челябинскую области, ХМАО и ЯНАО.

Анна Капустина