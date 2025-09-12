В Минводах могут снести заброшенную насосную станцию

Власти Минеральных Вод рассматривают возможность сноса неэксплуатируемой насосной станции после обращения местной жительницы к губернатору. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Максим Гаранжа.

Об объекте, расположенном в районе улицы Дружбы 4-го километра города, известно, что оно давно не эксплуатируется и не числится на балансе муниципалитета.

«Вопрос уже взят на контроль, рассматриваем возможность сноса. С заявителем в ближайшие дни обязательно свяжемся», — написал в канале чиновник.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что на Ставрополье по требованию прокуратуры снесли 22 незаконных стройобъекта.

Константин Соловьев