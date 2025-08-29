На Ставрополье по требованию прокуратуры снесены 22 незаконных стройобъекта

Прокуратура Ставропольского края в 2025 году выявила 600 нарушений в сфере незаконного строительства, 22 объекта были снесены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В числе этих объектов оказались самовольно построенное здание на территории Национального парка «Кисловодский» площадью свыше 220 кв. м. и двухэтажная пристройка к квартире площадью 100 кв.м. в Пятигорске.

По итогам прокурорской проверки главам муниципальных образований внесено 18 представлений. Количество исполнительных производств о сносе самовольно возведенных объектов снизилось на 35%.

Наталья Белоштейн