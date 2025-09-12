Военные учения притормозили бизнес

Польша временно закрывает воздушные и сухопутные границы с Белоруссией. Ограничения в небе связывают с инцидентом с беспилотниками, а наземные переходы до особого уведомления не работают из-за военных учений Москвы и Минска, которые продлятся до 16 сентября. К запрету полетов в приграничной зоне присоединилась и Латвия. Бесполетную 50-километровую зону на востоке страны, по данным Postimees, объявила Эстония. Находиться в ней имеют право только военные самолеты. О проблемах, которые уже возникли, и издержках, которые несет бизнес в сфере логистике, — Станислав Крючков.

На обочинах и в стояночных зонах у польско-белорусских пунктов пропуска еще в четверг, 11 сентября, скопилось около 2 тыс. большегрузов. Дело в том, что маршруты из Польши через Брест и Козловичи с логистической точки зрения оптимальны. Теперь пауза может затянуться, и кто-то из водителей решит взять курс на Литву. Это уже делает доставку дороже, рассказал исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Если погранпереход Козловичи не будет функционировать, окажется загружен коридор между Литвой и Белоруссией. Литовские перевозчики, как и складские комплексы, уже взвинтили цены: стандартная перевозка в Москву поднялась до уровня более €6 тыс. Фактически это удорожание транспортировки на 50%.

Сейчас в пути довольно многих грузов: детские товары, расходники к медицинскому оборудованию. Среди продуктов питания, конечно же, довольно много скоропорта. Высок риск и того, что Литва на каком-то этапе тоже может закрыть границы».

Владельцы грузов тоже рискуют, ведь сроки доставки оказываются под угрозой срыва, обращает внимание Кирилл Латинский: «Для наших клиентов это еще более неприятная ситуация: 99% всех грузов отправлены после стопроцентной оплаты за товар. Подрядчики идут нам навстречу, до 18 сентября загруженный транспорт будет находиться на территории Польши в ожидании открытия погранперехода».

Вместе с тем есть альтернативные морские пути доставки, заметил директор по развитию бизнеса компании FM Logistic в России Алексей Мисаилов: «Уже началась спекуляция. Транспортные потоки перенаправляются в другие страны, снижается оборачиваемость, растут дополнительные расходы. Существует морской путь — паромное сообщение из Бельгии в Россию. Но количество судов ограничено, как и количество мест. Скорее, это частный случай, нежели регулярное потоковое сообщение».

Если шлагбаумы на погранпереходах не поднимут в течение недели, игрокам рынка придется выбрать маршруты через Турцию, считает владелец логистической компании Stel Евгений Анапольский: «Через Литву тоже возят традиционные товары, но там немножко другая схема работы. Если же граница будет закрыта более чем неделю, то мы повезем, скорее всего, через Роттердам по морю, а часть грузов поедет через Турцию. В Прибалтике проходить границу дольше».

Есть и балканские маршруты, но в этом случае транзит станет совершенно убыточным, пояснил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «По сути, у нас останется единственный маршрут через балканские страны, Турцию и дальше в Россию. Но это будет очень дорого. Либо есть вариант Турция—Грузия. Очень большие перепробеги, и, скорее всего, перевозчикам, работающим на прямых маршрутах из Европы в РФ, будет сложно переориентироваться на другие страны.

Легче с точки зрения экономики на несколько дней просто остановить транзит».

10 сентября Варшава сообщила почти о двух десятках беспилотников, сбитых на территории Польши. Премьер страны Дональд Туск утверждает, что БПЛА были российскими. В Москве заявили, что планов поражать что-то на территории республики не вынашивали.

Станислав Крючков, Светлана Белова