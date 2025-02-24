ОЭЗ «Алабуга» и Казанский пороховой завод попали под австралийские санкции

В санкционный список Австралии попали особая экономическая зона «Алабуга», ее гендиректор Тимур Шагивалеев, две резидента ОЭЗ — компании «Дрейк» и «Альбатрос» и Казанский пороховой завод. Список организаций опубликовали на сайте МИД страны, сообщает «РБК-Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский пороховой завод

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский пороховой завод

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего в список санкций Австралии вошли 70 физических и 79 юридических лиц. Ограничения коснулись российских госслужащих и организаций, которые, по данным МИД Австралии, участвуют в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей».

В декабре 2023 года ОЭЗ «Алабуга» была включена в 12-й санкционный список ЕС. Казанский пороховой завод попал под ограничения в рамках 13-го пакета санкций. ОЭЗ «Алабуга» также попала под санкции Японии и США.

Диана Соловьёва