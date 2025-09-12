Ямальцы за восемь месяцев лишились 467,8 млн рублей из-за кибермошенников

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с января по август потеряли 467,8 млн руб. из-за кибермошенников, сообщили в региональной прокуратуре. Жертвами стали 947 человек — 485 женщин и девять детей.

В ЯНАО было совершено 1195 дистанционных хищений — на 27% меньше относительно показателей прошлого года за тот же период, когда их число составляло 1637. На 22,3% снизилось число регистраций IT-преступлений по ст. 158 УК РФ (кража), мошенничеств — на 28,7%. Объем подобных преступлений от количества всех зарегистрированных преступлений на Ямале составил 30,2%.

Чаще всего жертвами мошенников становились люди старше 50 лет — всего 353 человека. Среди жителей от 40 до 49 лет оказалось 215 потерпевших, жертвами обмана в возрасте от 30 до 39 лет стали 179 человек, от 18 до 24 — 122 жителя. Меньше всего потерпевших оказалось в возрастной группе от 25 до 29 лет — 69 человек.

Напомним, в Ноябрьске (ЯНАО) 17-летний школьник стал жертвой мошенников, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ, и потерял 4 млн руб. Подростка убедили, что со счета его матери переводят деньги на нужды украинской армии.

Ирина Пичурина