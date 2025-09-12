S7 Airlines открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар

Компания S7 Airlines возобновляет рейсы в Краснодар из Москвы и Новосибирска, полетная программа начнется 26 октября. Продажа билетов на эти рейсы открыта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы из Москвы будут выполняться по понедельникам, средам, пятница и воскресеньям из аэропорта Домодедово в 11:30 мск с прибытием в краснодарский аэропорт в 15:25. Полеты из Новосибирска будут осуществляться из аэропорта Толмачево во все дни недели, кроме пятницы, в 10:50 и 14:50 с прибытием в 12:10 и 15:25 по местному времени соответственно. Стоимость билетов на рейсы S7 Airlines из Москвы в Краснодар начинается от 9 тыс. руб., следует из информации на сайте компании.

11 сентября Минтранс объявил о возобновлении работы закрытого с 2022 года аэропорта Краснодара.

Планируется, что 17 сентября компания «Аэрофлот» выполнит первый регулярный рейс в Краснодар из Москвы, сейчас билет на него можно купить за сумму от 20 тыс. руб., стоимость полетов по аналогичному маршруту в другие даты начинается от 14 тыс. руб., написано на сайте авиакомпании. «Победа» проведет первый полет по аналогичному маршруту 19 сентября, стоимость билетов на рейс из Москвы в Краснодар начинается от 12 тыс. руб.следует из данных на сайте компании.