Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Краснодар

Компания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) открыла продажу билетов на рейсы в Краснодарю. Краснодарский аэропорт сегодня возобновил работу, он был закрыт вскоре после начала СВО.

Рейсы в Краснодар из Москвы начнут выполняться с 17 сентября, а из Санкт-Петербурга — с 19 сентября. Полеты в столицу Кубани из Красноярска и Екатеринбурга будут проводиться с 27 сентября, из Казани и Новосибирска — с 28 сентября.

Между Москвой и Краснодаром планируется проводить от одного до трех ежедневных рейсов, а в будущем «Аэрофлот» планирует увеличение до пяти рейсов. Из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга планируются ежедневные полеты, а из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы — от трех до четырех рейсов в неделю.

Стоимость перелета из Москвы в Краснодар 17 сентября начинается от 13 тыс. руб., следует из данных сайта авиакомпании.

Также пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что компания планирует начать продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, в том числе в Ереван, Стамбул и Дубай. Ожидается, что международная программа полетов восстановится к концу сентября.