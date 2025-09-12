Завод бытовой техники под Новосибирском за 2,9 млрд рублей запустят в декабре

Компания РБТ намерена в декабре 2025 года осуществить запуск завода по производству бытовой техники в Новосибирской области. Предприятие будет производить холодильники и стиральные машины под брендом Hisense, сообщил «Ъ-Сибирь» министр экономического развития региона Лев Решетников. Соглашение о реализации проекта было подписано в июне 2024 года между правительством области, челябинским ООО «Фирма миарит» (100% у компании РБТ) и корпорацией «Стройбизнесгруппа». На тот момент объем инвестиций оценивался в 2,9 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Завод площадью 40,5 тыс. кв. м расположен на площадке в поселке Садовом. Ранее, оценивая перспективы проекта, эксперты полагали, что речь может идти о сборке 250–300 тыс. устройств в год.

ООО «Компания РБТ» занимается оптовой закупкой и продажей бытовых электро-, теле-, радиотоваров и услуг. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Андрею Кашину (99%) и Марине Кашиной (1%). Выручка в 2024 году составила 52 млрд руб., чистая прибыль — 86 млн руб.

Лолита Белова