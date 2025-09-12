Ставки по годовым вкладам опустились ниже 13,5% годовых

Доходность депозитов в топ-20 банков снизилась на 0,16–0,23 процентного пункта (п. п.) с начала сентября, свидетельствуют данные маркетплейса «Финуслуги». В результате средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших банках опустилась до 15,53% годовых, по шестимесячным вкладам — до 14,56% годовых, по годовым — до 13,47% годовых. Наименее доходными остаются долгосрочные депозиты сроком от 1,5 до 3 лет (9,61–10,76% в зависимости от срока).

Только с 8 по 12 сентября пять крупнейших банков по объему средств населения снизили процентные ставки по депозитам. Шаг снижения составил от 0,2 п. п. до 0,4 п. п. Всего с начала месяца ставки уменьшили уже девять кредитных организаций, и лишь одна повысила.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам в третьей декаде августа 2025 года составила менее 15,7% годовых, сократившись с начала года на 7 п. п.

Такая тенденция связана с ожиданиями по дальнейшему снижению ключевой ставки. В июне-июле регулятор дважды снижал ставку в общей сложности на 3 п. п., до 18%. 12 сентября в 13:30 Банк России должен объявить новое решение. Накануне большая часть экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидала снижения ставки на 2 п. п., до 16%. Однако некоторые аналитики ожидали менее радикальных шагов — как снижения на 1 п. п., до 17%, так и сохранения на уровне 18%.

Подробнее о ситуации со ставками — в материапе «Ъ» «Ускользающий процент».

Елена Ванюшина