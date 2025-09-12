Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб при пожаре

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб в 68 лет при пожаре в Ленинградской области. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».

Пожар произошел в ночь на 10 сентября в деревне Ненимяки. Позже ГУ МЧС по Ленобласти сообщило, что огонь охватил шесть гаражей. Общая площадь пожара составила 308 квадратных метров.

Сергей Сокарев был четырехкратным чемпионом СССР на дистанции 70 км (1981–1984). Также он был бронзовым призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Арнольд Кабанов