Жителя Челябинской области оштрафовали за татуировки с нацистской символикой

Миасский городской суд в Челябинской области оштрафовал местного жителя за демонстрацию татуировки с запрещенными нацистскими символами. Горожанин признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацисткой символики, либо символики экстремистских организаций), сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Установлено, что в мае 2025 года житель Миасса на стадионе «Труд» во время футбольного матча между местной командой и челябинским клубом «публично демонстрировал» татуировки с символами, до степени смешения схожими с нацистскими, на локте левой руки и на предплечье правой руки.

Горожанин признал вину. Он пояснил, что сделал татуировки еще 7-8 лет назад и считал, что это изображения славянских символов. Пропагандировать нацистскую символику не собирался. Сейчас житель Миасса закрывает руки одеждой и думает, как исправить ситуацию.

Суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел признание вины и намерение правонарушителя изменить татуировки. Отягчающих обстоятельство не обнаружено.

Сумма назначенного миассцу наказания не раскрывается. Но ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

«Ввиду невозможности конфискации предмета административного правонарушения, судья не применил конфискацию, предусмотренную санкцией статьи»,— сообщает горсуд.