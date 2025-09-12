Нижегородские власти хотят освободить ледовый дворец от налога на имущество

Минфин Нижегородской области подготовил проект изменений в региональный закон о налоге на имущество, предусматривающий освобождение ледового дворца от этого налога. До 18 сентября 2025 года законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Власти предлагают освободить от налога на имущество еще один вид организаций. Дословно пункт закона предлагается сформулировать так: «организации — в отношении универсальных спортивных комплексов с искусственным льдом, созданных в рамках двухсторонних концессионных соглашений с Нижегородской областью, вместимостью более 10 000 человек, введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 г.». Под эти критерии в регионе попадает только ледовый дворец, который сейчас достраивают на Стрелке.

Льгота будет предоставлена на срок действия концессионного соглашения.

Как писал «Ъ-Приволжье», концессию на строительство ледовой арены заключили в 2022 году с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Соглашение рассчитано на 10 лет. Стоимость строительства на момент заключения концессии оценивалась в 15 млрд руб. На ткущий момент сумма контракта, который концессионер заключил с генподрядчиком, превышает 22,9 млрд руб.

Галина Шамберина