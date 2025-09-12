Жителей Кингисеппского района предупредили о «громких звуках» на военных учениях

Администрация Кингисеппского района Ленинградской области предупредила местных жителей о проведении в ближайшие дни военных учений на полигоне «Кингисепп». Граждан просят не пугаться возможных «громких звуков» — все они будут учебными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«С 12 по 16 сентября 2025 года на полигоне будут проходить военные учения. В указанный период на территории полигона ожидается использование авиации, могут быть слышны громкие звуки»,— говорится в тексте предупреждения.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не волноваться.

Прежде «Ъ-СПб» писал о гибели 11-летнего школьника после взрыва мины времен Великой Отечественной войны в лесу близ СНТ «Дружба» Кировского района Ленинградской области.

Андрей Цедрик