Жителей Кингисеппского района предупредили о «громких звуках» на военных учениях
Администрация Кингисеппского района Ленинградской области предупредила местных жителей о проведении в ближайшие дни военных учений на полигоне «Кингисепп». Граждан просят не пугаться возможных «громких звуков» — все они будут учебными.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
«С 12 по 16 сентября 2025 года на полигоне будут проходить военные учения. В указанный период на территории полигона ожидается использование авиации, могут быть слышны громкие звуки»,— говорится в тексте предупреждения.
Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не волноваться.
