Школьник погиб от взрыва мины времен ВОВ неподалеку от СНТ «Дружба» в Ленобласти

После взрыва мины времен Великой Отечественной войны в лесу вблизи СНТ «Дружба» Кировского района Ленинградской скончался 11-летний школьник. Об этом сообщили в региональном СК.

По имеющимся данным, накануне вечером трое несовершеннолетних в возрасте от 11 до 13 лет пошли лес и решили разжечь костер. Через 20-30 минут произошел взрыв, от которого один из детей получил тяжелые травмы и впоследствии умер в карете скорой помощи.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты части хвостовиков от минометных мин, которые, по предварительным данным специалиста-взрывотехника могут относиться к периоду Великой Отечественной войны»,— отметили в СК по Ленинградской области.

Отдел ведомства по Кировскому району возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Следственные действия продолжаются.

