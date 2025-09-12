Уфимский НИИ «Солитон» попал под британские санкции

Великобритания включила уфимский научно-исследовательский институт «Солитон» (АО «НИИ "Солитон"») в санкционный список, следует из публикации на сайте правительства этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По мнению британских властей, «Солитон» является «заинтересованным лицом», получавшим или получающим выгоды от сотрудничества с российским правительством или поддерживающим российский оборонный сектор.

Финансовые ограничения включают запрет на трастовые услуги и заморозку активов.

Всего в новый санкционный список попали 30 юридических и физических лиц из России, Китая, Индии, Тайланда.

НИИ «Солитон» был создан в 1955 году как предприятие, подведомственное Министерству радиопромышленности СССР, поставляет средства связи, радиоуправления и телекоммуникаций. С 2009 года по 2020 год 25% акций «Солитона» владела госкорпорация «Ростех», пока доля не перешла под контроль уфимского ООО «Уни-строй». Совладельцами компании были также московское ООО «Инвест-проект» и предприниматель Дамир Мугинов. По состоянию на конец 2024 года 95,55% акций принадлежало компании «Актив-сервис» (учредители — ООО «Бирюсакомсервис», Андрей Медяков и Ринард Шарифуллин). По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка АО «НИИ "Солитон"» составила 44,1 млн руб., чистая прибыль — 15,4 млн руб.

Идэль Гумеров