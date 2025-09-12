Главу компании в ХМАО подозревают в уклонении от налогов на 59 млн рублей

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело в отношении руководителя компании. Как сообщили в окружном управлении СКР, он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 59 млн руб.

Предприятие ведет деятельность в сфере водоснабжения и утилизации отходов. Как считает следствие, руководитель предоставлял в налоговую декларации с заведомо ложными данными. В рамках дела проводятся следственные действия. На имущество фигуранта наложен арест на сумму более 32 млн руб.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры отменила оправдательный приговор жителю Нефтеюганска, который был фактическим руководителем компании и через «номинального» директора избежал уплаты налогов более чем на 100 млн руб.

Ирина Пичурина