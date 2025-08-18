Главе компании в Югре, не уплатившему налоги, отменили оправдательный приговор

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отменила оправдательный приговор жителю Нефтеюганска. Его судили за уклонение от уплаты налогов более чем на 100 млн руб., сообщили в прокуратуре региона.

Югорчанину было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Ханты-Мансийский районный суд установил, что он был фактическим руководителем компании и через «номинального» директора избежал уплаты налогов. Суд первой инстанции не нашел состава преступления, решив, что у него не было полномочий для влияния на финансовые решения, так как он не был учредителем или генеральным директором.

Государственный обвинитель не согласился с оправдательным приговором и подал апелляцию, указав на нарушения при рассмотрении дела. Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в ином составе суда.

Ранее прокуратура ХМАО-Югры передала в суд уголовное дело директора АО «Каюм Нефть», который обвиняется в уклонении от налогов на сумму почти на 2 млрд руб. Следствие установило, что с января 2019 года по апрель 2022 года директор ради уклонения от налогов вносил ложные сведения в налоговые декларации о выполнении работ фиктивными подрядчиками.

