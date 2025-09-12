ФБР опубликовало видео с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка

ФБР опубликовало запись с видеокамер, на которой запечатлен подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка или возможный соучастник. На записи видно, как мужчина в темной одежде бежит по крыше здания, спрыгивает с нее и скрывается.

Действие происходит в районе 12:00 по местному времени 10 сентября. На крыше сотрудники ФБР собрали отпечатки обуви и рук мужчины. Ведомство обратилось к общественности с просьбой сообщить любую информацию о подозреваемом.

Чарли Кирка застрелили во время его выступления в Университете долины Юты. Соболезнования семье погибшего принес президент США Дональд Трамп, чьим сторонником был активист. Источники Wall Street Journal сообщили, что в винтовке, из которой могли застрелить Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа».