Ярославский суд вернул супруге бойца деньги за некачественные услуги юриста

Кировский районный суд Ярославля взыскал с ИП Федосова А.О. 495 тыс. руб. в пользу родственницы участника СВО за некачественное оказание юридических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Жительница региона обратилась к индивидуальному предпринимателю, чтобы тот оказал помощь ее супругу — участнику СВО. Стороны заключили договор, стоимость услуг составила 150 тыс. руб.

«Юрист не исполнил условия договора и не совершил никаких действий, более того, он не обладал статусом адвоката, который был необходим для решения проблемы истца»,— сообщили в облсуде.

Родственница бойца была вынуждена обратиться к другому адвокату, который занялся решением уже двух вопросов: участника СВО и иском за некачественные юридические услуги. Суд, рассмотрев иск, решил взыскать с ИП 495 тыс. руб.: штраф — 155 тыс. руб., неустойка — 150 тыс. руб., уплаченные по договору средства — 150 тыс. руб., компенсация морального вреда — 10 тыс. руб., расходы на оплату услуг представителя — 30 тыс. руб.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказывал, что участники СВО и их родственники начали сталкиваться с «недобросовестными» юристами. Господин Бабуркин предлагал на законодательном уровне изменить ситуацию.

Алла Чижова