Минпромторг планирует обновить систему АРШИН за счет бизнеса

Минпромторг может поручить Росстандарту разработку федеральной госинформсистемы (ГИС) на базе подсистемы АРШИН (работает с 2016 года), которая призвана обеспечивать единство измерений. Соответствующие поправки к ФЗ-102 размещены на сайте regulation.gov.ru, в случае вступления их в силу 1 марта 2027 года ГИС станет самоокупаемой.

Минпромторг предлагает оплачивать обновление системы юрлицам и ИП. Они должны будут вносить плату, чтобы получить аккредитацию, которая подтверждает использование бизнесом точного измерительного оборудования. Деньги будут взиматься государственным научным метрологическим институтом.

Это связано с необходимостью снижения нагрузки на бюджет РФ, а также с развитием нового функционала системы. В Минпромторге сообщили, что введение платы за аккредитацию нужно, в том числе, для развития нового функционала фонда. Среди вероятных мер — внедрение сведений о маркировке, использование искусственного интеллекта и автоматизация контроля.

Кроме того, подсистема АРШИН не обеспечивает должного качества контроля, она «морально устарела»,— заявил руководитель сертификационного центра SertCity, член московского подразделения комитета «Опоры России» по сертификации и стандартизации товаров и услуг Вадим Котов.

