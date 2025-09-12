Politico: Трамп зол на Стармера из-за увольнения дружившего с Эпштейном посла

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не проинформировал его лично прежде, чем уволить посла в Соединенных Штатах Питера Мандельсона. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Глава Белого дома опасается, что решение британского правительства может омрачить его визит в королевство. Дональд Трамп приедет в Великобританию меньше чем через неделю. У него запланированы банкет с королем Карлом III в Виндзорском замке и переговоры с Киром Стармером в загородной резиденции премьера Чекерс.

Питер Мандельсон был снят с должности Киром Стармером после публикации в газете The Sun его личной переписки с Джеффри Эпштейном. Из записей следует, что мужчин связывала крепкая дружба. В частности экс-посол в 2008 году призывал финансиста, обвиненного тогда в совращении несовершеннолетней, «бороться за досрочное освобождение». «Твои друзья остаются с тобой и любят тебя»,— писал господин Мандельсон. Ранее записка, где политик назвал Джеффри Эпштейна своим лучшим другом, была представлена общественности в архиве финансиста, опубликованном Комитетом по надзору Палаты представителей США.

Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинению в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек. В его окружение входили политики, бизнесмены и знаменитости со всего мира, некоторые из них регулярно посещали организуемые им мероприятия. В августе 2019 года тело Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюрьме. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.