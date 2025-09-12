Удмуртия вошла в топ-20 регионов РФ по числу открытых вакансий программиста

Удмуртия заняла 18-е место среди регионов РФ по количеству открытых вакансий программиста: в январе—августе в республике было опубликовано 620 предложений для IT-специалистов, что соответствует 1% всех офферов в стране (считается высоким спросом). Такие данные приводит hh.ru.

На одну вакансию программиста в Удмуртии приходится 15,8 активных резюме, что указывает на высокую конкуренцию среди соискателей. В целом по стране работодатели открыли за восемь месяцев более 88 тыс. таких вакансий. Почти половина (47%) из них приходится на Москву, 13% — на Санкт-Петербург. По 3% вакансий опубликованы в Свердловской области, Татарстане и Новосибирской области.

Напомним, самым популярным направлением среди абитуриентов вузов из Ижевска в 2025-м назвали информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 25% горожан.

Анастасия Лопатина