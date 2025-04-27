IT-сфера стала самой популярной среди абитуриентов вузов из Ижевска в 2025 году

Самым популярным направлением среди абитуриентов вузов из Ижевска в 2025-м назвали информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 25% горожан, опрошенных сервисом SuperJob. Далее идут инженерные специальности и профессия врача — 18% и 12% респондентов соответственно. На преподаваемые в вузах фундаментальные и прикладные науки, а также профессию учителя пришлось по 8%, юриста — 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения также лидируют IT-специальности: дети 28% ижевчан выбирают это направление. На втором месте — профессия медсестры или фельдшера с показателем 14% респондентов, на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве, которые указали 10% горожан. В топ-5 вошли педагогика и юриспруденция — 9% и 7% соответственно.

Опрос родителей выпускников 9-х и 11-х классов ижевских школ проводился с 1 по 21 апреля 2025-го.