Число погибших при протестах в Непале превысило 50

Во время протестов в Непале погиб по меньше мере 51 человек, пишет AFP со ссылкой на обновленный отчет полиции. Среди них — 21 протестующий, трое полицейских, девять заключенных.

Сейчас в Непале ведутся переговоры между президентом, представителями митингующих и потенциальными кандидатами в состав временной администрации. Армия Непала ввела комендантский час и взяла под контроль улицы, сообщает агентство.

Поводом для протестов стало решение властей заблокировать соцсети в стране. Правительство отменило ограничения работы интернет-ресурсов 9 сентября, но акции не прекратились. Участники протестов требуют от властей решить проблемы в экономике и остановить коррупцию в стране. Премьер-министр страны Шарма Оли покинул пост. Митингующие призвали назначить главой временного правительства Непала Сушилу Карки, экс-председателя Верховного суда.

