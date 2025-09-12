После гибели четырех рабочих на стройке Нацмузея Бурятии арестован бригадир

Советский районный суд Улан-Удэ отправил в СИЗО бригадира подрядной организации, возводящей Национальный музей Бурятии. 9 сентября на стройплощадке музея погибли четверо рабочих. Решением суда бригадир взят под стражу до 9 ноября 2025 года. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, бригадир Керимов отвечал за обеспечение безопасных условий труда. Вместе с тем он «допустил нахождение сразу нескольких сотрудников на строительных лесах». При проведении работ на высоте 26 м конструкции обрушились, а упавшие с них «скончались спустя непродолжительное время», сообщает пресс-служба суда.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, заявлял о четырех погибших, трое из которых скончались на стройплощадке, а еще один в больнице. По его информации, все рабочие являлись гражданами иностранных государств. По линии миграционных ведомств организована связь с родными и близкими погибших.

Строительство Национального музея Бурятии ведется в рамках мастер-плана по развитию Улан-Удэ. Объект стоимостью 3,7 млрд руб. по концессионному соглашению возводит управляющая компания «Инфратех концессии» (входит в структуру ГК «Ростех»).

Влад Никифоров, Иркутск