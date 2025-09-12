Вратарь Георгиев подписал контракт с клубом НХЛ «Буффало Сейбрс»

Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Буффало Сейбрс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Александр Георгиев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Хоккеист Александр Георгиев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Одностороннее соглашение рассчитано на год. По условиям контракта, 29-летний вратарь заработает $825 тыс.

Ранее Георгиев представлял «Сан-Хосе Шаркс», куда был обменян из «Колорадо Эвеланш» в декабре 2024 года. Всего в прошлом сезоне провел 49 матчей за эти команды, одержав 15 побед и отразив 87,5%. Также голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе сборной России Георгиев стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

В прошлом сезоне НХЛ «Буффало» занял седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона и в 14-й раз подряд не вышел в play-off.

Таисия Орлова