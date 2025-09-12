Продажи новых автомобилей в Челябинской области упали за год на 30%

В Челябинской области в январе-августе 2025 года продажи новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 30%, до 18,1 тыс. единиц. Это наибольшее падение среди крупнейших по авторынку российских регионов. Об этом сообщил директор аналогического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Падение продаж на 30% также было зафиксировано в Краснодарском крае, где за восемь месяцев было поставлено на учет 36,3 тыс. новых легковых автомобилей. Кроме того, в первой тройке по динамике снижения рынка — Ростовская область, где реализовано 29,2 тыс. машин, что на 29% меньше, чем годом ранее.

В целом по России продажи новых машин за восемь месяцев сократились на 23% в годовом выражении. Среди регионов с крупнейшими авторынками наименьшее падении зафиксировано в Самарской (-14%, до 28,1 тыс. штук) и Нижегородской (-16%, 22,37 тыс. ) областях.