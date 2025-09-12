ФСБ пресекла рубку леса в «Бажовских местах», ущерб оценили в 450 млн рублей

В Сысертском городском округе сотрудники ФСБ и МВД остановили масштабную вырубку леса на территории природного парка «Бажовские места», сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. Всего злоумышленники уничтожили более 5 тыс. кубометров.

Установлено, что четверо мужчин, находясь в сговоре, несколько лет вырубали сосны и березы на территории природного парка. Деревья перерабатывали на ферме «Бархатные рога» и продавали сырье в соседнем регионе, вывозя его по поддельным документам.

Материальный ущерб Лесному фонду России оценили на сумму более 450 млн руб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору»).

«Бажовские места» — это природный парк в Сысертском городском округе общей площадью более 61 тыс. гектаров. Парк основали в 2007 году и назвали в честь уральского писателя Павла Бажова — эти места были им описаны в его произведениях. Парк нередко признавался одним из лучших маршрутов для экологического туризма в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что количество незаконной вырубки леса в Свердловской области за январь-июнь 2025 года снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев было выявлено 67 случаев незаконных рубок на территории 26 лесничеств. Общий ущерб лесам Урала от нелегальной заготовки древесины составил 268 млн руб.

