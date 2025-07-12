В Свердловской области число случаев незаконной вырубки леса снизилось на 4%

Количество случаев незаконной вырубки леса Свердловской области за январь-июнь 2025 года снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. «Сотрудники регионального минприроды и лесничеств проводят патрульные рейды и профилактическую работу в усиленном режиме. Значимую роль в сохранении уральских лесов играет дистанционный мониторинг»,— сказал глава ведомства Денис Мамонтов.

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Согласно данным министерства, за шесть месяцев было выявлено 67 случаев незаконных рубок на территории 26 лесничеств. «Всего по состоянию на 1 июля государственными лесными инспекторами проведено около 10 тыс. патрулирований. Одной из существенных мер по предотвращению незаконных рубок являются профилактические мероприятия»,— добавила замминистра Вероника Русинова.

Впрочем, в Федеральном агентстве лесного хозяйства сообщили, что по итогам первого полугодия объем нелегально заготовленной древесины снизился во всех уральских регионах, кроме Свердловской области. «В Тюменской области объем "незаконки" сократился примерно на 1,3 тыс. кубометров, в Челябинской области — на 800 кубометров. На Среднем Урале увеличение составило больше 3,5 тыс. кубометров»,— пояснили в ведомстве.

По данным агентства, ущерб лесам Урала от нелегальной заготовки древесины составил 268 млн руб. «Большая часть, 245 млн руб., приходится на Свердловскую область»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев