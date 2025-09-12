Сеть кондитерских «Кузина» намерена продать по франшизе 10 точек

В Новосибирске на продажу выставили 10 кофеен сети кондитерских «Кузина». Вход в бизнес составляет 1,5 млн руб., новым владельцам обещают доход от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. ежемесячно с одной кондитерской, следует из объявления на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

На вопрос о причине продажи «Ъ-Сибирь» в компании сообщили, что «ищут партнера для развития сети магазинов в регионе». Также организация — Kuzina Business, разместившая объявление, сдает в аренду на длительный срок производственно-складское помещение площадью 700 кв. м и еще два помещения свободного назначения общей площадью 970 кв. м. На данный момент, по информации 2ГИС, под брендом «Кузина» в городе работает 34 точки. Их количество сокращается на протяжении нескольких месяцев.

В начале сентября 2025 года стало известно, что ИФНС России №7 по Омской области обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО «Кузина» банкротом из-за долга в размере 4 млн руб.

Компания «Кузина» основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. В нее входят более 40 кондитерских в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. Сеть, кроме собственных кафе, включает заведения под управлением компаний-партнеров и открытые по франшизе. По итогам 2024 года выручка компании составила 328 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Лолита Белова