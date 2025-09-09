ФНС требует признать «Кузину» банкротом

Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО «Кузина» банкротом. Сообщение об этом опубликовано на сайте «Федресурса».

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

1 апреля этого года сеть кондитерских «Кузина» допустила дефолт при выплате 23-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863 тыс. руб. Тогда же у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения ценных бумаг на общую сумму 70 млн руб. Неисполнение обязательств перед облигационерами в «Кузине» объяснили «финансовыми трудностями».

Компания «Кузина» основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. В нее входят более 40 кондитерских в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. Сеть, кроме собственных кафе, включает заведения под управлением компаний-партнеров и открытые по франшизе. По итогам 2024 года выручка ООО составила 328 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Михаил Кичанов