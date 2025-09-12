У Haval могли возникнуть сложности с попаданием в реестр такси

Руководство Great Wall (владеет брендом Haval) на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым обсуждало возможность эксплуатации автомобилей Haval в сфере такси. Источник «Ъ» считает, что обсуждение могло быть связано с трудностями китайского производителя со включением в соответствующий список Минпромторга.

Машины Haval могут включить в реестр такси, если автомобиль будет производиться в рамках специнвестконтракта (СПИК) или же производитель внесет изменения в уже существующий контракт. Однако, отмечает собеседник «Ъ», для включения авто в реестр могут потребоваться поправки к закону, либо автоконцерн «как-то начнет соответствовать требованиям».

Собеседник «Ъ» рассказал, что модель Haval M6 могла быть уже включена в СПИК «ПСМА Рус». С 2024 года на площадке этой компании в Калуге ООО «Автомобильные технологии» ведет сборку модели по полному циклу на условиях аренды.

