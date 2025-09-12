В югорском поселке Излучинск тушат пожар в боксе площадью 3 тыс. кв. м

В поселке Излучинск Нижневартовского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) горит бокс. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, сообщили в окружном МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Балыкина поступило спасателям в 11:06. Открытое горение ликвидировали в 12:15. Тушением занимаются 18 сотрудников и шесть единиц техники. Пострадавшие отсутствуют.

Ранее в Югре на полигоне для размещения твердых бытовых отходов (ТБО) под Мегионом произошел пожар. Полигон находится на повороте в поселок Высокий. Площадь пожара составляла 320 кв. м.

Ирина Пичурина