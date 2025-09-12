Продажи игристого вина из Бразилии и Сербии выросли в России в сотни раз

В январе-июле продажи игристого вина из Бразилии и Сербии в российской рознице выросли в несколько сотен раз — до 4,5 тыс. декалитров (дал) и 1,5 тыс. дал соответственно, узнал «Ъ» из данных участников алкогольного рынка.

В 14 раз увеличился спрос на вина из Белоруссии (до 29 тыс. дал), в 11 раз — на вина из Индии (до 0,8 тыс. дал). Также добрала в реализации продукция из Молдавии (до 8,8 тыс. дал), Чили (до 24,6 тыс. дал), ЮАР (до 11,7 тыс. дал). Но специалисты рынка, опрошенные «Ъ» связывают такое повышение спрос на импорт в Россию вина по экзотическим направлениям с практически нулевой базой прошлого года.

Вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев рассказал «Ъ», что все указанные страны интересны способностью предложить за свою продукцию самые низкие цены.

В августе 2024 года были увеличены пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран: с 20% до 25%, но не менее $2 за 1 л напитка. Тем не менее на Италию, Францию и Испанию по-прежнему приходится 95% всех зарубежных поставок.

