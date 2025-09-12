Игристое выстрелило экзотикой

Из-за повышения пошлин на ввоз вина из недружественных стран российские дистрибуторы стали импортировать игристое из стран, которые не считаются традиционными производителями этого напитка. По итогам января—июля 2025 года продажи в российской рознице игристых вин только из Бразилии и Сербии выросли в несколько сотен раз. Активно увеличиваются поставки из Индии, Молдавии, Чили. Впрочем, ярко выраженный рост во многом обусловлен низкой базой прошлого года.

В январе—июле 2025 года продажи в российский рознице игристого вина из Бразилии и Сербии выросли в несколько сотен раз — до 4,5 тыс. декалитров (дал) и 1,5 тыс. дал соответственно, следует из данных участников алкогольного рынка. Спрос на вина из Белоруссии увеличился почти в 14 раз, до 29 тыс. дал, из Индии — в 11 раз, до 0,8 тыс. дал. Реализация вина из Молдавии выросла на 251,6%, до 8,8 тыс. дал, из Чили — на 214,9%, до 24,6 тыс. дал, из ЮАР — на 126,8%, до 11,7 тыс. дал. Заметный рост также наблюдается у напитков из Греции, Израиля, Азербайджана, но в основном это связано с практически нулевой прошлогодней базой.

Продажи игристых вин в России по стране происхождения в январе—июле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Страна Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) Россия 8548,1 3 71,65 Италия 2580,3 -16 21,63 Франция 346 -24,4 2,9 Испания 225,1 -33,7 1,89 Португалия 53,5 -56,3 0,45 Армения 34,8 11,2 0,29 Белоруссия 29 1388,5 0,24 Грузия 28,8 -3,8 0,24 Чили 24,7 214,9 0,21 Германия 12,3 -11,9 0,1 Абхазия 11,8 -49,5 0,1 ЮАР 11,7 126,8 0,1 Молдавия 8,8 251,6 0,07 Бразилия 4,5 86258,7 0,04 Австрия 3 -31,8 0,03 Венгрия 2 -74,1 0,02 Сербия 1,5 12932,3 0,01 Аргентина 1,3 30,8 0,01 Индия 0,8 998,5 0,01 Австралия 0,6 11,8 0,01 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб считает, что рост поставок вина из указанных стран —во многом искусственный. «Таким способом рынок отреагировал на повышение пошлин на продукцию из недружественных стран»,— поясняет она. В августе 2024 года пошлина на ввоз вина из недружественных стран была увеличена с 20% от стоимости до 25%, но не менее $2 за 1 л продукции. Вероятно, за счет этого отдельные дистрибуторы на российском рынке пытаются предложить недорогой аналог просекко, заметно подорожавшего после повышения пошлин, соглашаются в алкогольной компании Ladoga.

Например, бразильское просекко активно начали завозить в Россию прошлым летом (см. “Ъ” от 24 июля 2024 года). Бразилия — это страна БРИКС, там есть виноградники и устоявшееся виноделие и можно найти удачные вина, говорит руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко. Даже несмотря на большее логистическое плечо, привезти оттуда продукцию в Россию за умеренные деньги вполне возможно, добавляет он.

По словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, все указанные страны интересны тем, что могут предложить действительно самые низкие цены на свою продукцию.

В компании сейчас развивают поставки игристых из Чили, Бразилии и ЮАР. «Несмотря на то что инициатива по ограничению импорта принималась для поддержки российского вина, федеральные сети все равно смотрят по сторонам»,— говорит эксперт. Например, в мае 2024 года X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») объявила о начале поставок игристых вин из Индии.

По данным Ladoga, совокупная доля продаж вин из Белоруссии, Бразилии и Индии не превышает 0,3% от общих продаж игристых. Поставки из Белоруссии в основном растут за счет разлива по бутылкам балка, ввозимого из других стран, поясняют в компании. По словам Владимира Косенко, ряд импортеров покупают виноматериалы в Чили, Аргентине или Италии, завозят его в Белоруссию и уже там разливают. Это позволяет экономить на логистике.

Активно развивать поставки из Белоруссии российские дистрибуторы начали еще в прошлом году. К началу 2025 года Белоруссия даже оказалась в топ-10 стран по продажам игристых вин в РФ (см. “Ъ” от 29 мая). Такая же ситуация наблюдается с напитками из Сербии, где своих виноградников немного, добавляет Дарья Сологуб.

Потребители частично замещают импортные вина российскими игристыми, но также переключаются на другие категории алкоголя, например крепкие напитки, добавляют в Ladoga. Кроме того, отмечают там, «в борьбу за потребителя включаются страны-поставщики, чью продукцию нам непривычно видеть на полках с игристым».

Несмотря на сокращение импорта игристого на треть после введения повышенных пошлин, лидеры сохраняют свои позиции, отмечает Анатолий Корнеев. По его оценке, на Италию, Францию и Испанию приходится 95% всех зарубежных поставок, в то время как доля игристых вин из экзотических стран — менее 5%.

Владимир Комаров