Глава Ямала проголосовал на выборах депутатов окружного заксобрания

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах депутатов окружного законодательного собрания, сообщили в правительстве региона.

Фото: Андрей Ткачев / правительство ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Андрей Ткачев / правительство ЯНАО

Он оставил свой голос на избирательном участке одним из первых и призвал ямальцев также принять участие в голосовании. «Выборы в региональный парламент и местные думы — крайне важный этап для всего нашего региона и каждого муниципалитета. Мы определяем людей, которым на ближайшие пять лет доверим заниматься острыми проблемами, вопросами развития нашего Ямала»,— сказал губернатор.

Сегодня на Ямале начали работу 209 постоянных и два временных избирательных участка для голосования на выборах, в ходе которых будет замещено 145 выборных должностей. В их числе 22 мандата депутатов заксобрания региона. Поддержать кандидатов смогут 352 369 ямальцев в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

Жители также изберут 123 депутатов муниципальных дум Муравленко, Нового Уренгоя, Пуровского, Тазовского, Надымского и Приуральского районов.

Ирина Пичурина