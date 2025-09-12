В даркнете растет спрос на аккаунты в мессенджере MAX

На теневых форумах и в Telegram ежедневно публикуется до тысячи объявлений об аренде аккаунтов в российском мессенджере Max. Мошенники предлагают от $10 до $250 за час использования чужого аккаунта, сообщили «Ъ» специалисты ИБ-компании «Инфосистемы Джет».

О данной практике знают и в МВД России. По данным полиции, чаще всего свои аккаунты сдают в аренду школьники и студенты, для которых такое вознаграждение может быть значительным.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме в начале сентября сообщал, что на мессенджер MAX приходится 9% от всех мошеннических звонков в России. Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко поделился с «Ъ» своим прогнозом о росте этого показателя до 22% при самом агрессивном сценарии.

В MAX сообщили о налаживании сотрудничества с «Лабораторией Касперского» в сфере использования автоматизированных систем для проверки номеров. Мессенджер также начал процесс интеграций антифрод-технологий от «Сбера», которые позволят выявлять подозрительные звонки и трансакции.

С 1 сентября 2025 года в России запрещена передача сим-карт и аккаунтов посторонним. Речь идет в том числе о профилях в мессенджерах, соцсетях и игровых сервисах. Исключения делаются только при отсутствии материальной выгоды или в случае передачи аккаунтов родственникам. За нарушение может грозить административный штраф до 700 тыс. руб. и лишение свободы до двух лет.

Подробнее — в материале «В мессенджер заехали арендаторы».